Sevilla - Getafe maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig maçında Sevilla ile Getafe, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Sevilla 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Getafe 4 puanda ve 9. sırada. Sevilla, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Getafe, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 146 kodlu maçı oynayanlar; Sevilla galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Getafe galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sevilla önceki hafta Valencia mücadelesinde 0-2 yenildi.

Getafe, Levante karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Sevilla, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Getafe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Getafe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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