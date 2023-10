1942'de New York, New Rochelle'de doğan Richard Roundtree okulun yıldız futbolcusuydu. Sportif yetenekleri sayesinde Southern Illinois Üniversitesi'nde futbol bursu kazandı. Ancak oyunculuk kariyeri ağır bastı ve 1963'te okul bıraktı. Roundtree, 1971 yapımı 'Shaft' filmiyle çıkış yapmadan önce ağırlıklı olarak tiyatro sahnesindeydi. 'Shaft'ın başarısının ardından iki devam filmi daha çekildi.

Richard Roundtree'nin önemli filmleri arasında 1974 yapımı 'Earthquake', 'Inchon', 'Clint Eastwood'la birlikte oynadığı 'City Heat', 'David Fincher'ın gerilim filmi 'Seven' ve 'George of the Jungle' sayılabilir.