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        Haberler Dünyadan ABD'li ünlü oyuncu Richard Roundtree hayatını kaybetti - Dünyadan magazin haberleri

        Richard Roundtree hayatını kaybetti

        Başta 'Shaft' olmak üzere birçok filmde canlandırdığı karakterleri yorumlama gücüyle ünlenen ABD'li oyuncu Richard Roundtree, pankreas kanserine yenik düşerek 81 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:11
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        'Shaft' ve peşinden gelen devam filmiyle tanınan dedektif 'John Shaft' karakterine hayat veren oyuncu Richard Roundtree'den acı haber geldi. ABD'li oyuncu, pankreas kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

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        "ONUN KALICI MİRASI TÜM DÜNYADA HİSSEDİLECEK"

        Richard Roundtree'nin menajerlik şirketinden yapılan açıklamada "Dostumuz ve üyemiz Richard Roundtree'nin kaybının yasını tutuyoruz. Onun çığır açan kariyeri dünya çapında eğlencenin çehresini değiştirdi. Onun kalıcı mirası tüm dünyada hissedilecek. Bu zor dönemde kalplerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte" denildi.

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        1993'te meme kanseri teşhisi konulan Richard Roundtree, bu savaşını kazanmış daha sonra da erkek sağlığında farkındalık yaratmak için mücadele etmişti.

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        Richard Roundtree, 2019'da WBUR radyosunda yaptığı açıklamada "Bunu konuşmak zorundaydım. Meme kanseri cinsiyete özel bir durum değil. Erkeklerin de sağlık konularında umursamaz bir tavrı var" demişti.

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        OYUNCULUK KARİYERİ İÇİN OKULU BIRAKMIŞTI

        1942'de New York, New Rochelle'de doğan Richard Roundtree okulun yıldız futbolcusuydu. Sportif yetenekleri sayesinde Southern Illinois Üniversitesi'nde futbol bursu kazandı. Ancak oyunculuk kariyeri ağır bastı ve 1963'te okul bıraktı. Roundtree, 1971 yapımı 'Shaft' filmiyle çıkış yapmadan önce ağırlıklı olarak tiyatro sahnesindeydi. 'Shaft'ın başarısının ardından iki devam filmi daha çekildi.

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        Richard Roundtree'nin önemli filmleri arasında 1974 yapımı 'Earthquake', 'Inchon', 'Clint Eastwood'la birlikte oynadığı 'City Heat', 'David Fincher'ın gerilim filmi 'Seven' ve 'George of the Jungle' sayılabilir.

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        Richard Roundtree, beyaz perdede en son 2022 yapımı komedi filmi 'Moving On'da Jane Fonda ve Lily Tomlin ile birlikte rol almıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega

        #Richard Roundtree
        #Shaft
        Haberi Hazırlayan: Şeyda Odabaş
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