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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Celtic taraftarı Filistin bayrakları açtı - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Celtic taraftarı Filistin bayrakları açtı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 25.10.2023 - 22:48
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        Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

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        Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

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        Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

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        Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

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