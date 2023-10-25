Son dakika haberi Emekli ikramiyesi TBMM'de kabul edildi Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5 bin TL ikramiye verilmesinin Öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan Konutların turizm amaçlı kiralanması ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifte çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören madde kabul edildi.

ÖDEMELER KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANILMASI TEKLİFİ DE KABUL EDİLDİ

Öte yandan Konutların turizm amaçlı kiralanması ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı