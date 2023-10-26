Borsada 2 kez devre kesici çalıştı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 5'i bulmasıyla devre kesici uygulandı. Yarım saatlik aranın ardından saat 17.19'da işlemlere devam edildi. Saat 17.23'te düşüşün yüzde 7'yi bulmasıyla 2. kez devre kesici çalıştı. BIST 100 günü yüzde 7.08'lik düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 5'i bulmasıyla devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada işlemlerin 16.49'da durdurulduğu belirtildi. 17.19'da işlemlere devam edildi. Saat 17.23'te düşüşün yüzde 7'yi bulmasıyla 2. kez devre kesici çalıştı.

Borsadaki düşüşün nedeni ne?



Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 5'i bulmasıyla devre kesici uygulandı. Yarım saatlik aranın ardından işlemlere devam edildi. Saat 17.23'te düşüşün yüzde 7'yi bulmasıyla 2. kez devre kesici çalıştı. BIST 100 günü yüzde… pic.twitter.com/6RdU5jrp1O — Habertürk (@Haberturk) October 26, 2023

Borsa İstanbul'dan ikinci kez devre kesicinin çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saat 17:23:13 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Bankacılık endeksi ise günü yüzde 6.89'luk düşüşle tamamladı.

YÜZDE 5 VE YÜZDE 7'DE TETİKLENİYOR

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıpların oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

AÇILIŞTA YÜKSELMİŞTİ

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.57 yükselişle 8.035 puandan başladı. Sabah saatlerinde 8.084 puana yükseldi. Ancak bu seviyelerde tutunamadı. Öğleden sonra endeks önce 8.000 puanın altına geriledi. Ardından satışlar derinleşti.

BIST 100'ün yüzde 5'lik kayıpla 7.590 puana gerilemesiyle devre kesici çalıştı. Endeksin 7.430 puana gerilemesiyle 2. kez devre kesici çalıştı.

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