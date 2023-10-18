MKK, 17 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul'a ilişkin verileri açıkladı. Buna göre borsadaki yatırımcı sayısı söz konusu tarih itibarıyla ilk kez 8 milyonu aşarak 8 milyon 35 bin 700 oldu.

17 ekim itibarıyla yatırımcı sayısı MKK verilerine göre borsadaki yatırımcı sayısı aylık olarak 717 bin 112 yükseldi. Bu yüzde 9.79'luk bir artış yaşandığı anlamına geliyor. Yatırımcı sayısındaki yıllık artış ise 5 milyon 286 bin 814 yani yüzde 192.32 oldu.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 11 TRİLYONU AŞTI REKLAM 17 Ekim itibarıyla yatırımcıların borsadaki toplam portföy değeri ise 11.08 trilyon liraya ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü aylık olarak 963.35 milyar TL, yıllık olarak ise 6.92 trilyon lira yükseldi.