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        Haberler Spor Futbol Wanda Nara'dan flaş açıklamalar: Icardi avlanırmış! - Futbol Haberleri

        Wanda Nara'dan flaş açıklamalar: Icardi avlanırmış!

        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Yıldız golcüyle aralarında olan ilişkiden çocukluk döneminde yaşadıklarına kadar bilinmeyen detayları paylaştı. İşte Wanda Nara'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 25.10.2023 - 20:53
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        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına röportaj verdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Çocuklarının kendisiyle gurur duyduğunu belirten Wanda Nara, "Çocuklarım yaptıklarımla gurur duyuyor. Bir annenin çocuklarına verebileceği en güzel örneğin işi olduğunu her zaman söylerim. 5 yaşımdan beri çalışıyorum. Kim hangi işi yaparsa onun yanında olacağımı hep söyledim. Çocuklarımızdan Valentino, Arjantin'de futbol oynuyor. Hayalinin peşinden gitmek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu beni heyecanlandırıyor" dedi.

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        "ICARDI AVLANIRMIŞ!"

        "Mauro Icardi ile nasılsınız" sorusuna Wanda Nara, "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum" cevabını verdi.

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        "BU CANIMI ACITIYOR"

        Kadınların kötü niyetli bakışları canımı acıtıyor. Birbirimize daha empatik bakmalıyız. Kendimi dünyanın en güzel kadını gibi hissetmiyorum ama benim gibi başka bir kadının olmadığını da biliyorum. Kişilik ve iyi bir insan olmak sizi gerçekten farklı kılan şeydir.

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        "MARADONA İLE BİRLİKTE OLMADIM"

        Maradona ile birlikte olduğum ve bunu her zaman inkar ettiğim konuşuluyor, bu saçmalık. Bilmiyorum, kontrol edilmeden, bana sorulmadan hakkımda birçok şey söyleniyor.

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        "SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDAYIM"

        Sürekli gözlem altındayım. Tabii ki hastalığım hassas bir konuydu ama bunu duyuran Lanata'yı dava etmemeye karar verdim. Çünkü o bir gazeteci ve bu bilgiyi paylaşmak zorundaydı. Bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Doktorların bunu bana neden söylemediğini sorguladım. Ölümü ve çocuklarımı düşündüm. Benim için zor bir dönemdi.

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