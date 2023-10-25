Suudi Arabistan ile İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan ile Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Körfez ziyaretimizin son durağı olan Riyad’da iki gün boyunca yatırımcılarla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu yıl yedincisi düzenlenen “The New Compass” temalı “Future Investment Initiative” toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Balancing the Meaning of Finance” panelinde Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sn. Mohammed Al-Jadaan ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, maliye politikalarıyla bağlantılı iklim değişikliği, kamu özel iş birlikleri, ulusal mali politikaları, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi konularını içeren “Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı”na imza attık. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sn. Halid El-Falih ile görüşmemizde iki ülke arasındaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdik"