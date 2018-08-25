Sevilla - Villarreal maçı rakamları

Sevilla ve Villarreal, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:15. Ev sahibi Sevilla, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Villarreal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sevilla kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Villarreal sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sevilla son hafta oynanan Deportivo Alaves maçında 1-0 kazandı.

Villarreal ise Real Madrid karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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