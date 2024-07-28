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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Şevval İlayda Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Şevval İlayda Tarhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 7'nci oldu

        Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:29
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        Şevval İlayda, olimpiyat 7'ncisi oldu
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 7. sırada tamamladı.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan finallerde altın ve gümüş madalyaları Güney Koreli sporcular kazandı. Jin Ye Oh, 243.2 puanla birinci, Yeji Kim ise 241.3 puanla ikinci sırada yer aldı.

        Hindistanlı Manu Bhaker, 221.7 puanla bu kategoride 3'üncülük elde etti.

        Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

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