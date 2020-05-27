Seyir halindeki otomobil yandı - ANTALYA

Paşa Umur Türkoğlu yönetimindeki 07 LF 313 plakalı otomobilin motor kısmı, Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Yangını fark eden sürücü Türkoğlu, yol kenarına park ettiği araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR