Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ı dün kaybettik. Aydın, 69 yaşında bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Aydın için saat 10.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenleneceği belirtildi. Aydın'ın naaşı ardından, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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