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SGK'dan EYT başvurusu açıklaması

SGK TBMM'de kabul edilen EYT yasasının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını hatırlatarak "Kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir" açıklamasında bulundu

SGK'dan EYT başvurusu açıklaması
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmadığını ve yasa resmileşmeden aylık bağlama işleminin mümkün olmadığını belirtti.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde
bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

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