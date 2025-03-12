SGK'dan prim fazlası nasıl alınır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a (SSK) statüsünde çalışanların brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin 7,5 katı arasında değişen kazançlarından sosyal sigorta primi kesilir. SGK’ya bildirilen kazanca “prime esas kazanç” denilir. Emekli aylığı bağlanırken sadece asgari ücretin 7,5 katına kadar olan aylık kazançlar dikkate alınır. 2025 yılında emekli aylığı hesabında dikkate alınan prime esas kazanç 26.005,50 TL ile 195.041,25 TL arasında değişir.

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Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen kazanç üzerinden işçi adına yüzde 14 sosyal sigorta primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi kesilir. Ayrıca işveren adına da SGK’ya yüzde 15,75 sosyal sigorta primi ile yüzde 2 işsizlik sigortası primi yatırılır.

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Mevzuata göre, işçi ile işveren arasında engelleyici bir anlaşma yoksa bir işçi aynı anda birden fazla işverene bağlı çalışabilir. Bazı meslek sahipleri aynı anda birden fazla işveren ile çalışıyor. Bunların başında mühendisler, mimarlar, avukatlar, doktorlar, mali müşavirler, çeşitli uzmanlıklara sahip danışmanlar geliyor.

Bu tür durumlarda her işveren işçisi için ödediği brüt ücret üzerinden hesaplanan primleri SGK’ya ayrı ayrı yatırıyor. Bir işçi aynı ayda 2 – 3 işverenle tam gün üzerinden anlaşma yapmışsa her işveren 30’ar günlük kazanç üzerinden prim yatırır.

Diyelim bir kişi için ocak ayında 3 işveren de 30’ar gün üzerinden SGK’ya bildirimde bulunmuşsa, SGK o işçiyi ocak ayında 30 gün çalışmış kabul eder. Emekli aylığı bağlarken de 3 işverenin ocak ayında bildirdiği kazançların asgari ücretin 7,5 katına kadar olan kısmını dikkate alır, aşan kısmı dikkate almaz.

2025’TE AYNI AYDA BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN 195.041,25 TL’DEN FAZLA ÜCRET ALANLARA PRİM İADESİ

İşçinin tek işverenden aldığı kazancı asgari ücretin 7,5 katından fazla olsa bile aşan kısımdan prim kesilmez. Örneğin tek işverene bağlı çalışan ve ayda brüt 250 bin lira ücret alan işçi için sadece asgari ücretin 7,5 katına karşılık gelen kazancı üzerinden prim kesilir, aşan kısımdan prim kesilmez.