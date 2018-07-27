Shaanxi Chanba - Shanghai East Asia düellosu

Shaanxi Chanba ve Shanghai East Asia, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Shaanxi Chanba 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Shanghai East Asia 24 puanda ve 3. sırada. Shaanxi Chanba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shanghai East Asia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shaanxi Chanba kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.10, Shanghai East Asia sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Shaanxi Chanba önceki hafta Shanghai East Asia mücadelesinde 2-0 kazandı.

Shanghai East Asia ise Shaanxi Chanba maçında 2-0 yenildi.

Shaanxi Chanba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shaanxi Chanba, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Shanghai East Asia, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai East Asia 12 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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