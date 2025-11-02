Shakhtar Donetsk: 3 - Dynamo Kiev: 1 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan derbiyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev attı.

Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi Dinamo Kiev'i yenerek puanını 24 yaptı ve aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

Shakhtar, gelecek hafta Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.