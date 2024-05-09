Shakira hakkında savcılığın talebi kabul edilmedi

İspanya'da 2012 ila 2014 arasında 14 milyon 500 bin Euro gelir vergisi ödemediği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Shakira ile yargılanmadan anlaşma yapılmıştı.

Ancak Shakira hakkında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık iddiasıyla ilgili olarak onu bekleyen ikinci bir soruşturma daha vardı.