Sheffield Wednesday - Wolverhampton maçı heyecanı

Sheffield Wednesday ve Wolverhampton, 28 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Sheffield Wednesday, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wolverhampton son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 535 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sheffield Wednesday kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Wolverhampton sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sheffield Wednesday son haftadaki Norwich City müsabasında 5-1 kazandı.

Wolverhampton ise Sunderland maçında 3-0 yenildi.

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