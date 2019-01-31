Beşiktaş'ın ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala renklerine bağladığı Shinji Kagawa, siyah beyazlı taraftarlar tarafından kariyerine dair araştırma devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen futbolcu, bu sezon toplamda 5 maçta forma giydi. İşte, Shinji Kagawa'nın kariyerine dair tüm detaylar...

SHINJI KAGAWA KİMDİR?

Shinji Kagawa 17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Miyagi Barcelona'da aldı.

17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. lig'e düştü. 2007-2009 yılları arası Japonya 2. Liginde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı.

2010'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı. Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu.

2012'de Manchester United ile anlaşmıştır. Premier League'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur.2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür.

A millî takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.