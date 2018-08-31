Shinnik - Shakhter-Volga-Olimpiets rakamlar

Shinnik ve Shakhter-Volga-Olimpiets, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Shinnik 11 puanla 11. sırada, Shakhter-Volga-Olimpiets 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Shinnik, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shakhter-Volga-Olimpiets son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 354 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shinnik kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Shakhter-Volga-Olimpiets sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Shinnik son hafta oynanan Shakhter-Volga-Olimpiets maçında 1-2 yenildi.

Shakhter-Volga-Olimpiets ise Shinnik karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Shinnik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shinnik, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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