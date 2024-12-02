SHOW TV, kasım ayında da birinci!

Ekim ayının birincisi olan SHOW TV, kasım ayında da adını zirveye yazdırarak 7'den 70'e her izleyicinin gönlüne taht kurduğunu bir kez daha gösterdi.

Sevilen dizileri ve programlarıyla sezonda birinciliği elde eden SHOW TV; '20+ABC1 Kategorisi Pime Time', 'AB Kategorisi Prime Time', 'Total Kategorisi Prime Time', '20+ABC1 Kategorisi Tüm Gün' ve 'AB Kategorisi Tüm Gün'de kasım ayının birincisi oldu.

Geçen sezondan bu yana devam eden ve reyting rekorları kıran 'Bahar', 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Sandık Kokusu'nun yanı sıra yeni sezona da 'Deha', 'Kalpazan', 'Siyah Kalp' ve 12 sezondur eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show' ile damgasını vuran SHOW TV, gündüz kuşağı programları ve SHOW Ana Haber ile haftanın her günü izleyicileri ekran başına kilitleyerek adından söz ettirdi.