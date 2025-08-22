SHOW TV rövanşı evinize getiriyor
SHOW TV Beşiktaş - Lausanne Sport UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçını evinize getiriyor
Kara Kartal, Konferans Ligi’nde gruplar için son 90 dakikaya çıkıyor.
İlk maçta Lozan’dan 1-1’lik beraberlikle dönen Solskjaer’in Beşiktaş’ı, ikinci maçta İsviçre temsilcisine şans tanımak istemiyor.
Perşembe saat 20.00…
Bu kez yer Dolmabahçe… Kıran kırana mücadeleler, heyecan fırtınası ve kıyasıya geçecek 90 dakika!
Beşiktaş - Lausanne Sport UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçı Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.