SHOW TV, yine zirvede

Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, ekim, kasım ve aralık aylarında olduğu gibi ocak ayında da yine 'En Çok İzlenilen Kanal' oldu.

Sevilen dizileri, programları ve ana haberiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen SHOW TV, Prime Time '20+ABC1' ve 'AB' kategorilerinde Ocak ayında da zirveye yerleşti.

Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz...