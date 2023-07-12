Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Alanlı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunarak, "Güneş çarpmasında beyin kanaması rahatsızlığı söz konusudur. Ayrıca vücutta sıvı kaybı olduğu için damarda dolaşan kan hacminin azalması, pıhtılaşma eğilimi yaratabilmektedir. Bu tablo da inme ya da damar tıkanıklığı gibi bir probleme zemin oluşturabilmektedir" dedi. Sağlık Bakanı Koca da, "Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta içinde hava sıcaklıkları rekor seviyeye ulaşacak. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıları Uzmanı Dr. Recep Alanlı, düşük ve yüksek ısının insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, "Özellikle vücudumuz sıcak havanın insan sağlığına yapabileceği zararlı etkileri azaltmak için bazı fizyolojik cevap mekanizmaları oluşturmaktadır. Mesela hava sıcaklığı artmaya başladığı zaman vücutta terleme mekanizması ortaya çıkmaktadır. Vücutta ortaya çıkan fazla ısı terleme yoluyla düşürülmeye çalışılmaktadır. Dolaşım sistemindeki fazla kanın cilde gönderilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede vücut dış ortamın oluşturacağı zararlı etkiyi azaltmayı hedeflemektedir" dedi.

"KRONİK HASTALARIN VÜCUT DİRENCİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Sıcak havanın özellikle dolaşım sisteminde değişikliğe neden olduğunu kaydeden Alanlı, "Örneğin; sıcak havada terleme nedeni ile aşırı su kaybı yaşanır ve vücutta 'dehidratasyon' dediğimiz sıvı açığı oluşabilmektedir. Bu da özellikle tansiyon, böbrek hastalığı, şeker ya da inme gibi kronik hastalıkları olanlarda vücut direncini düşürebilmektedir. Buna bağlı en sık gördüğümüz durum yorgunluk, halsizlik, sersemlik ve daha ileri aşamalarda bayılma durumunu görmekteyiz. Bir diğer durum; aşırı terlemeye bağlı olarak 'eloktrolit' dediğimiz sodyum benzeri maddelerin azalması. Bu da en çok kaslarda kramp, kasılma ve ağrılarla kendini gösteren bir tablo oluşturmaktadır. Bu yüzden biz genelde aşırı sıcağa maruz kalanlarda sıvı kaybını yerine koymaları için su içmeleri ile birlikte elektrolit yani tuz ve benzeri mineralleri de takviye etmelerini önermekteyiz. Sıcak özellikle dolaşım sisteminde bir değişime neden olmaktadır. Vücut iç organları, beslenmesi için kullandığı kanın bir miktarını cildimize giden damarlara vermektedir. Bu da dolaşan kan hacmini azaltmakta, kalbin organlara kanı daha fazla gönderebilmesi için daha fazla iş görmesine yol açmaktadır. Bu da özellikle kalp hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların sağlığını zorlayabilmektedir. Bu grup hastalarda tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu gibi sağlık problemleri görülebilmektedir. Ayrıca herhangi bir kronik hastalığı olsun ya da olmasın sıcağa aşırı maruz kalması durumunda 'sıcak çarpması' dediğimiz tablo oluşabilmektedir. Bu tablo da genelde terleme ya da cilde giden kan akımının vücut sıcaklığını yeterince düşürememesi sonucunda oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE ACİLE BAŞVURULMALI"

Dr. Alanlı, sıcak çarpması yaşayan vatandaşlara öncelikle bulundukları ortamdan daha serin bir yere geçmesini, dinlenmesini ve sıvı almasını önererek, "Ama bazen bu önerilerle kişilerin şikayetleri geçmiyor. Bu durumda kişilerin hızlı bir şekilde acil servise başvurmasını öneriyoruz. Acil servise başvurulduğu zaman öncelikle bu hastaların ısısını düşürmek için dışarıdan soğuk uygulama, buz ya da ıslak pamukla müdahale edilmektedir. Ayrıca hızlı bir şekilde damar yolundan sıvı verilerek vücudun sıvı kaybını ve eğer eşlik ediyorsa elektrolit kaybını damar yolu ile tedavi etmekteyiz. Bunun dışında daha ileri aşamalarda da ritim problemi ya da gerekiyorsa damar dolaşımının azalması, pıhtılaşma riski varsa onunla ilgili önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

"ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Güneş çarpmasında beyin kanaması rahatsızlığının da söz konusu olduğunu vurgulayan Dr. Alanlı, "Güneş çarpmasında beyin kanaması rahatsızlığı da söz konusudur. Burada şöyle bir risk var; özellikle dolaşan kan volümü azaldığı için tansiyon ve ritim problemi gelişebilmekte ve ayrıca vücutta sıvı kaybı olduğu için damarda dolaşan kan hacminin azalması pıhtılaşma eğilimi yaratabilmektedir. Bu tablo da inme ya da damar tıkanıklığı gibi bir probleme zemin oluşturabilmektedir. Öncelikle sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyorum. Eğer çıkılması gerekiyorsa şapka ve güneşten koruyucu giysilerin giyilmesi ve mümkünse güneşe karşı açık renkli kıyafetlerle çıkılması ve gün içinde yeterince sıvı alınması önerilmektedir" dedi.

SICAK ÇARPMASI, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.



Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk… pic.twitter.com/UZ3F9AKkwh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2023

BAKAN KOCA DA UYARDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sıcak çarpmasının ciddiyetine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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