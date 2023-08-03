"Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski olabilir" Bağırsak sistemini etkileyen yaygın bakteriyal bir hastalık olan salmonellanın özellikle tavuk ürünlerinde olduğunu belirten Gıda Yüksek Mühendisi Öğr. Gör. Eda Şensu Demir, "Bazı marketler enerji tasarrufuna giderek dolapları çalıştırmıyor ya da market içini yeterince soğuk tutmuyor. Bu da, hava sıcaklığı nedeniyle gıda bozulmalarını hızlandırıyor. Özellikle tavuk ürünlerinde yaygın olarak ortaya çıkan salmonella bakterisi gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açarak gıda zehirlenmeleri meydana getiriyor" dedi

Gıda Yüksek Mühendisi Eda Şensu Demir, yaz aylarında hava sıcaklığının etkisiyle zehirlenme vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Demir, "Et, balık, tavuk gibi gıdalar protein açısından zengin olmaları nedeniyle özellikle mikroorganizmalar için çekici hâle geliyor, hava sıcaklıkları ile gıdaların bozulma süresi de kısalıyor" dedi.

Demir, gıdaların dayanım süresini uzatmak ve gıda kaynaklı zehirlenmeleri önlemek amacıyla özellikle et ve süt ürünlerinin taşınma, depolama ve tüketimleri sırasında çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"PİŞİRME SICAKLIĞI 72 DERECE CİVARINDA OLSUN"

Et ve tavuk gibi ürünlerin satın alırken soğuk zincirin korunduğundan emin olunması gerektiğini belirten Demir, “Bazı marketler enerji tasarrufuna giderek dolapları çalıştırmıyor ya da market içini yeterince soğuk tutmuyor. Bu da, hava sıcaklığı nedeniyle gıda bozulmalarını hızlandırıyor. Özellikle tavuk ürünlerinde yaygın olarak ortaya çıkan salmonella, gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açarak gıda zehirlenmeleri meydana getiriyor. Salmonella bakterisini, gıdaları düşük sıcaklıkta depolayarak ya da yaklaşık 72 derece civarında pişirme işlemi uygulayarak elimine edebiliriz. Ürün satın alındıktan sonra tüketicinin de soğuk zinciri koruyarak gıdayı güvenli bir şekilde eve ulaştırması gerekiyor. Et ve tavuk gibi ürünleri alışverişlerimizde en son almak ya da gidilecek mesafe fazla ise yanımızda termos çanta ve buz aküsü taşıyarak ürünlerin sıcağa maruz kalması engellenebilir" ifadelerini kullandı.

YUMURTALARI ALIRKEN SOĞUK KOŞULLARDA DEPOLAMAYA DİKKAT!

Yumurtanın da salmonella riski taşıdığını aktaran Demir, “Özellikle yol kenarlarında organik adı altında satılan ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan yumurtalarda bozulma hızlanır ve gıda zehirlenmelerine neden olur. Yumurtaları alırken de soğuk koşullarda depolanmasına mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

ÇÖZÜNMÜŞ GIDALAR TEKRAR DONDURULMAMALI

Mikrobiyal yükü yüksek olan çiğ sütün yüksek sıcaklıklarda hızla bozulduğunu ifade eden Demir, “Mümkün olduğunca, açıkta satılan sütler tercih edilmemeli. Hızlı tüketime uygun ve besin değeri yüksek olan tavuk döner, çok fazla talep görüyor. Özellikle yaz aylarında bu durum tehlikeli hâle geliyor. Şişe takılan tavuk etleri hızlı bir sirkülasyona uğramıyorsa eğer, uzun bir süre yüksek sıcaklığa maruz kalarak mikrobiyal yükü artıyor. Mikrobiyal yükü artmış bir tavuk dönerin tüketilmesi de gıda zehirlenmesini kaçınılmaz kılıyor. Taze gıdaların yanı sıra donmuş gıdaların da satın alınması ve eve ulaştırılmasında soğuk zincirin korunduğundan emin olmak gerekiyor. Buzluktan çıkarılan donmuş bir gıda çözünmesi için tezgah üzerinde ve yüksek sıcaklık altında bekletilmemelidir. Donmuş gıdalar bir gece önceden çıkarılarak 4 derecede çözünmesi sağlanmalıdır. Çözünmüş gıdaların tekrar dondurulmaması gerektiğini de önemle hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.