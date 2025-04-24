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        Haberler Bilgi Yaşam Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile 24 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: hava sıcaklıkları düşerken, yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji ile 24 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 01:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 01:15
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        1

        Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 2-4 derece düşeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 9°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        4

        İZMİR 14°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        5

        ANKARA 10°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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