ABD'deki Harvard Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre; sıcak havalarda insanların beyni düzenli çalışmıyor.

The Indipendent gazetesinde yer alan habere göre; Harvard'lı bilim insanlarının yaptığı çalışmanın bulgusu, kliması bulunmayan sıcak bir odada beynin düzgün çalışmadığını ortaya koydu.

Harvard'lı bilim insanları, sıcak havanın olduğu yerdeki öğrencileri ve klimalı alanda olan öğrencilerin performanslarını kıyasladılar ve sonuç olarak, sıcak alanda kalanların problem çözme ve bellek testlerinde daha kötü performans gösterdikleri sonucuna vardılar.

Araştırmacılar, çocukların ve ofis çalışanlarının iyi performans göstermeleri için soğutma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu çalışmadan elde edilen veriler ve diğer deneyler, insanların en uygun sıcaklıkta en iyi şekilde çalıştıklarını ve araştırmacıların mümkün olan her yerde sürdürülebilir iklimlendirme sistemlerinin devreye sokulmasını önerdiklerini ortaya koydu.

Çalışmayı yöneten Dr. Jose Guillermo Cedeno-Laurent, “Bu, okullardaki çocuklar ve ofis çalışanları için geçerlidir" açıklamasında bulundu.