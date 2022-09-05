İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gören kadını, bir vatandaş canı pahasına kurtardı. Çıkan arbedede aldığı bıçak darbesi ile kolundan yaralanan vatandaş, "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi. İHA'nın haberine göre olayda, O.Y. (30) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kız arkadaşını darp etmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen ve kadının darp edildiğini gören E.B. (47), olaya müdahale etti. Bu esnada O.Y.'nin kendisine tepki göstermesi üzerine E.B., saldırgan ile kavga etti.