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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kahramanlık öyküsü! Kadın cinayetini canı pahasını önledi... - En son haberler
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Kayseri'de yaşandı! Şiddet gören kadını canı pahasına kurtardı

Kadına yönelik şiddete karşı dikkat çeken bir müdahale ortaya çıktı. Kayseri'de erkek arkadaşından şiddet gören kadını, bir vatandaş canı pahasına kurtardı. Çıkan kavgada E.B. adlı vatandaş kolundan bıçaklanarak yaralandı

Kayseri'de kahramanlık öyküsü! Kadın cinayetini canı pahasını önledi... - En son haberler
İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gören kadını, bir vatandaş canı pahasına kurtardı. Çıkan arbedede aldığı bıçak darbesi ile kolundan yaralanan vatandaş, "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi.

İHA'nın haberine göre olayda, O.Y. (30) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kız arkadaşını darp etmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen ve kadının darp edildiğini gören E.B. (47), olaya müdahale etti. Bu esnada O.Y.'nin kendisine tepki göstermesi üzerine E.B., saldırgan ile kavga etti.

Çıkan kavgada koluna aldığı bıçak darbesine rağmen kadını kurtaran E.B., ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri de O.Y. ve kız arkadaşını karakola götürdü. Kolu kan içerisinde kalan E.B. de, olay anlatarak, "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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