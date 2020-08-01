Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - ARDAHAN

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR