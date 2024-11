Sigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazla

Kanserle Dans Derneği'nin ev sahipliğinde, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında uzmanlar, kanserde risk faktörleri, korunma yolları, kanser taramaları ve beslenmenin önemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Şirin ise KETEM'ler hakkında detaylı bilgi verdi.

Kanserden korunmak için tütün ve tütün ürünleri kullanımından, yanlış beslenmeden, obeziteden ve hareketsizlikten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Şirin, kanserin erken teşhisi için de belli yaş gruplarının düzenli kanser taramalarını yaptırmasının önemine işaret etti. Şirin, KETEM'lerde meme kanseri, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine karşı tarama testlerinin yapıldığına ve bu hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkati çekti.

Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birinin sigara olduğunu vurgulayan Demirci, "Sigara içen bireylerde akciğer kanseri görülme riski, diğer bireylere göre 30 kata varan bir oranda fazla. Her 4 akciğer kanserinin 3'ü sigara ile ilişkili. Erken tanıda 20 yıl ve üstünde sigara içme öyküsü olan yüksek risk grubu olarak tanımladığımız kişilerde düşük doz tomografi taramaları önemli. Bunlar ülkemizde henüz rutin taramalara girmedi, bazı dezavantajları da var ama yüksek risk grubu açısından önem arz ediyor" diye konuştu.

Beslenme alışkanlıklarının kanserden korunma yönünde şekillendirilebileceğini vurgulayan Baş, "İşlenmiş et ürünlerinin kullanılmaması, şeker ve özellikle şekerli içeceklerin kullanımının oldukça sınırlandırılması, lifli besin tüketiminin, sebze-meyve tüketiminin artırılması, kırmızı et tüketiminin azaltılması, beyaz et, özellikle balık tüketimini artırmak, fiziksel olarak aktif olmak, annelerin bebeklerini emzirmesi temel önerilerimiz arasında" dedi.

Baş, hastalarda da bireysel beslenme planı oluşturulması, beslenme takibinin yapılması ve bunun tedavi sürecinde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.