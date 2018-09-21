SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Annesinin cansız bedenini buldu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Kızı dehşet içinde ağlarken, onun yaptığı akılalmaz!

‘Sigara içme’ diyen karısını boğarak öldürüp berbere tıraşa gitti

Aksaray’da ‘evin içinde sigara içme’ diyen resmi nikahlı olmayan karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapatıp urgan ile boğarak öldürdükten sonra berbere tıraş olmaya giden katil koca tıraş olurken polisin operasyonuyla yakalandı. Annesini evde ölü bulan kızın feryadı yürek yaktı

21.09.2018 - 15:45 | Güncelleme: İHA

Aksaray’da ‘evin içinde sigara içme’ diyen resmi nikahlı olmayan karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapatıp urgan ile boğarak öldürdükten sonra berbere tıraş olmaya giden katil koca tıraş olurken polisin operasyonuyla yakalandı.  


Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir Köyü AFAD evlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Murat Bakan (35), 3 yıldır resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara içme konusunda tartışmaya başladı. İHA'nın haberine göre, “Evin içinde sigara içme” diyen Gedik ile tartışan Murat Bakan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gedik’in ellerini ve ayaklarını urganla bağladıktan sonra ağzını da koli bandıyla kapattı. Ardından urganı kadının boğazına saran Murat Bakan, Gedik’i urganla boğarak öldürdü. Olayın ardından Murat Gedik evden ayrılırken, ölen kadının 17 yaşındaki kızı Hasret Gedik annesini odasında yerde yatar vaziyette buldu.

Annesinin elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yerde yattığını gören Hasret Gedik önce sağlık ekiplerine sonra da jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadına yaptıkları ilk müdahalede öldüğünü tespit ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili hızlı bir araştırma yaparak kadını Murat Bakan'ı kocasının öldürdüğünü belirledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek kocanın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, katil kocanın Gülağaç ilçesine gidebileceği bilgisine ulaşarak durumu hemen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şahsın berberde tıraş olduğunu tespit etti. Berbere operasyon düzenleyen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil kocayı tıraş olurken yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat Bakan ilk ifadesinin ardından sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Korkunç olayın ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, jandarma ekipleri ile birlikte geniş çaplı araştırma ve incelemeler yaptı. Görgü tanıkları ile bir bir görüşen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ANNEMİ İSTİYORUM, ANNEMİ" 

Evde annesinin cansız bedenini bulan 17 yaşındaki Hasret Gedik ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi tabutla evden çıkarken tabutun arkasından giden Hasret Gedik, “Annemi istiyorum, annemi” diye ağladı. Güçlükle ayakta durabilen Hasret Gedik, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Olayı anlatan ölen kadının ablası Güleser Gedik (54), “Gece boğmuş. Çocuğun elini ayağını bağlamış. Ağzını da bantlamış” dedi. Katil kocayı tıraş eden berber Kadir Çavdar (21) ise, “Adamı tıraş ediyorduk. Ondan sonra polisler geldi. Adamı alıp götürdüler. Adam zaten şaşkındı. Tıraş dedi, tamam dedik. Sonra polis ve jandarma geldi. Tıraşını yaptım ağabey, aceleyle yaptık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X