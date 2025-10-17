Sigaraya zam geldi! 17 Ekim 2025 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haberine göre, sigaraya zam geldi. 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bir sigara grubunun ürünlerine zam uygulandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ!
Bir sigara grubunun ürünlerine zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar, paylaşımında ‘’Sigaraya beklenen zam geldi, hayırlı olsun.’’ ifadelerini kullandı.
SİGARAYA KAÇ TL ZAM GELDİ?
PM sigara grubunda fiyatlar 5 TL arttı. Zamlı fiyatlar, 16 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
Bu hafta içinde diğer sigara gruplarında da benzer miktarda artış yaşanması bekleniyor.
EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 82 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.
17 EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.
• JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL'yken, en pahalı sigarası 100 TL. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.