Signal ücretsiz mi? Singal ücretli mi? Sosyal haberleşme ağları arasında WhatsApp'a alternatif olarak gösterilen uygulamalardan biri olan Signal'i indirmek isteyenler başta belirttiğimiz bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için "Signal paralı mı?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SİGNAL ÜCRETLİ Mİ? SİGNAL PARALI MI?

Net bir şekilde verelim ki Sİgnal uygulaması kesinlikle ücretsizdir. Uygulamayı indirirken kesnlikle ödeme yapmanız gerekmiyor.

Bilindiği üzere Signal uygulaması, Signal Vakfı ve Signal Messengel LLC tarafından güvenli haberleşme ve ifade özgürlüğü amacıyla sosyal sorumluluk misyonuyla tüm dünyanın kullanımına servis edildi. Kar amacı güdülmediği için Sinal uygulaması parasızdır.

SİGNAL VAKFI'NIN TARİHİ

Signal Vakfı, resmi olarak Signal Teknoloji Vakfı , Moxie Marlinspike ve Brian Acton tarafından 2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu, "ifade özgürlüğünü koruyan ve güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı gizlilik teknolojisi geliştirmektir." Vakıf, adını Signal mesajlaşma uygulamasıyla paylaşır.

21 Şubat 2018'de Moxie Marlinspike ve WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Signal Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu. Vakıf, Eylül 2017'de WhatsApp'ın ana şirketi Facebook'tan ayrılan Acton'dan 50 milyon dolarlık bir fonla başladı. Basın Özgürlüğü Vakfı daha önce Signal projesinin mali sponsoru olarak görev yapmış ve vakfın kar amacı gütmeyen statüsü devam ederken proje adına bağış kabul etmeye devam etti. İlk 50 milyon dolarlık finansman, Brian Acton'dan Signal Teknoloji Vakfı'na bağış değil, krediydi. 2018 sonunda kredi 105.000.400 dolara yükseldi ve bu tutarın 28 Şubat 2068'de geri ödenecek. Kredi teminatsız ve % 0 faizlidir.