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        Siirt'te 6 araç zincirleme kazaya karıştı

        SİİRT'te 6 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 01:31 Güncelleme: 30.03.2024 - 01:35
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        Siirt'te 6 araç zincirleme kazaya karıştı
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        SİİRT'te 6 araç zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı. 

        Kaza, gece saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Bünyamin P. yönetimindeki 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç ile Emel K.'nın kullandığı 41 ACH 778, Hayriye Ç. yönetimindeki 56 AG 429, Vezir Ş.'nin kullandığı 56 BA 256 ve sürücüleri öğrenilemeyen 56 DA 009 ve 56 DA 742 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. 

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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