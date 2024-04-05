Vali Kızılkaya: Pervari'deki silahlı kavgada 10 kişi gözaltında

SİİRT'te mart ayı asayiş ve güvenlik toplantısını, seçim nedeniyle 2 grup arasında çıkan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in (41) öldüğü silahlı kavganın yaşandığı Pervari ilçesinde yapan Vali Kemal Kızılkaya, "Olaya karışan 10 kişi gözaltına alınmıştır. Polis ve jandarma ekiplerimizce ilçede alınan güvenlik tedbirleri üst seviyede devam etmektedir" dedi.

Olay, 2 Nisan akşamı Pervari ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Lokman Özcan, Mustafa Özcan, yeğeni Rıdvan Naric ve Muhammet Surur Özcan ile DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Abdurrahman Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe merkezi ve köylerinde 3 Nisan'da saat 01.00'den geçerli olmak üzere 4 Nisan saat 09.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

'KAVGA, SEÇİMİ KAZANAN VE KAYBEDEN İKİ GRUP ARASINDA' Vali Kemal Kızılkaya'nın, Pervari ilçesinde düzenlenen mart ayı güvenlik ve asayiş toplantısına Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de katıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda olayla ilgili açıklama yapan Vali Kızılkaya, 10 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi: "Pervari ilçemizde yaşanan olay, hepimizi derinden üzmüştür. Pervari ilçe merkezinde belediye başkanlığı seçimini kazanan ve kaybeden iki grup arasında 2 Nisan Salı günü gece saat 22.45 civarında başlayan tartışma sonrasında çıkan silahlı kavga neticesinde 5 kişi yaralanmıştır. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaralılar Siirt ve Şırnak'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kavgada ağır yaralanan ve helikopterle Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdurrahman Bilen vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kendisine Cenabıallah'tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına ve Pervarili hemşehrilerime başsağlığı ve sabır diliyorum. Olaya karışan 10 kişi gözaltına alınmış, adli soruşturma başlatılmış olup, kolluk birimlerimizce yürütülen tahkikat titizlikle devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 3 Nisan 2024 günü saat 01.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı 4 Nisan günü saat 09.30’da kaldırılmıştır. Olayların büyüyerek devam etmemesi için 250 polis özel harekat unsuru, 350 kişilik jandarma birliği ve toplamda 31 zırhlı araç ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan 150 askeri personel ilçeye görevlendirilmiştir. Polis ve jandarma ekiplerimizce ilçede alınan güvenlik tedbirleri üst seviyede devam etmektedir."