Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

SİİRT’te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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