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        Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada

        SİİRT'te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:40
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        Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada
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        SİİRT’te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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