Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 01:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kemerli köyündeki tarlada çalışan Nezir Saraç'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Saraç'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Saraç'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Yumruklu kavga kamerada
        Yumruklu kavga kamerada
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!

        Benzer Haberler

        Tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
        Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada
        Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kamerada
        Siirt Pervari'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 10...
        Siirt Pervari'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 10...
        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 14 gün yasaklandı
        Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 14 gün yasaklandı
        Siirt'te AK Parti'nin 2 ilçede 'Memnu hak' başvurusu reddedildi
        Siirt'te AK Parti'nin 2 ilçede 'Memnu hak' başvurusu reddedildi
        Siirt'te 14 günlük eylem yasağı
        Siirt'te 14 günlük eylem yasağı