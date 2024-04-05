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        Babacan: Bu bir kişiye yapılmış silahlı saldırı değil, kamu düzenine karşı yapılmış bir silahlı saldırı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden partisinin İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen'in (41) ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:10
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        Babacan: Bu bir kişiye yapılmış silahlı saldırı değil, kamu düzenine karşı yapılmış bir silahlı saldırı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pervari ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden partisinin İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Abdurrahman Bilen’in (41) ailesini ziyaret etti. Babacan, “Aslında bu bir kişiye yapılmış silahlı saldırı değil, kamu düzenine karşı yapılmış bir silahlı saldırı. Gerçekten üzgünüz, bu sabah aileyi de ziyaret ettim. Dertleştik, konuştuk, herkes çok üzgün, aynı zamanda hepimizin beklentisi var. Bizim de beklentimiz var; böylesine vahim bir olayda, mutlaka devlet kurumlarının idaresiyle, yargısıyla gücünü göstermesi gerekiyor” dedi. 

        Siirt’e gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pervari ilçesinde 2 Nisan akşamı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden partisinin Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen’in kardeşi Abdurrahman Bilen’in ailesini ziyaret etti. Kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Babacan, daha sonra Pervari Kaymakamlığı’na geçerek, Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile görüştü. 

        Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Babacan, olayın meydana geldiği andan itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yoğun bir telefon trafiği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gerçekten çok üzgünüz, yüreğimiz yandı. Bu saldırı, Pervari merkezinde oluyor. Kaymakamlık binasının hemen 50 metre ötesinde meydanda oluyor. Aslında bu bir kişiye yapılmış silahlı saldırı değil, kamu düzenine karşı yapılmış bir silahlı saldırı. Gerçekten üzgünüz, bu sabah aileyi de ziyaret ettim. Dertleştik, konuştuk, herkes çok üzgün, aynı zamanda hepimizin beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Böylesine vahim bir olayda, mutlaka devlet kurumlarının idaresiyle, yargısıyla gücünü göstermesi gerekiyor. Devletimizin gücünü ortaya koyması gereken önemli hadiselerden birini yaşadık, yaşıyoruz.  Bizim beklentimiz, hızlı, etkin ve adil bir süreç. Hem idari anlamda hem de yargı anlamda hızlı, etkin ve adil bir süreç. Bakanımız, valimizle, kaymakamımızla sürekli irtibat halinde oldu. İl başkanımız sağ olsun ilk dakikalardan itibaren müdahil oldu. Biz haber aldığımızda zaten Ankara’da genel merkezde başkanlık kurulları toplantısındaydık. Bütün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız vardı. Umut bey, Mehmet Emin Ekmen Bey’i aradı ilk oradan duyduk ama dakikalar içerisinde çok hızlı duyduk. Bütün kurulların hızlı devreye girmesiyle beraber, hadisenin büyümesini, hadisenin daha farklı noktalara gelmesinin önüne geçilmiş oldu. Şu anda önemli olan, sükunetin, asayişin devam etmesi ama aynı zamanda da bahsettiğim gibi hızlı, etkin, adil, şeffaf bir adil ve yargı süreci, bizim beklentimiz, ailenin beklentisi, Pervari’nin beklentisi bu. Biz de DEVA Partisi genel merkezi olarak, bütün hukukçularımızla meseleye uzman arkadaşlarımızla birlikte bu sürecin çok çok yakın takipçisi olacağız” diye konuştu.

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