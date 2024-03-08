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        Siirt'te öğrenciler geri dönüşüm kostümleriyle çevre temizliği yaptı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri giyerek çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:34
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        Siirt'te öğrenciler geri dönüşüm kostümleriyle çevre temizliği yaptı
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        Siirt’in Kurtalan ilçesinde ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri giyerek çevre temizliği yaptı.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi kapsamında Kurtalan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümleri giyerek Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kurtalan Tren Garı'nda çöp topladı.

        Okul müdürü Ahmet Kılıç, yaptığı açıklamada, çöp toplama etkinliğine öğrenci velileri ve öğretmenlerin de katıldığını belirtti.

        Öğrencilere ve topluma çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kılıç, "Proje kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı park gibi yerlerde çevre temizliği yaparak, çevre kirliliği ve geri dönüşüm hakkında toplumun dikkatini çekmek istedik. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakmak, toplumu bilinçlendirmek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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