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        Siirt'te "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması" sona erdi

        Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bu yıl 3'üncüsü yapılan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:32
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        Siirt'te "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması" sona erdi
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        Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bu yıl 3'üncüsü yapılan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması" sona erdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen ve dün başlayan yemek yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

        Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Siirt'in sahip olduğu yöresel lezzetleri turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu yıl kentte 3'üncüsünü düzenledikleri etkinliklere yoğun bir katılım sağlandığını dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "Siirt mutfağı kendine has özelikleri bulunan çok zengin bir mutfaktır. Bu zengin mutfağın bir kültürel miras olarak geleceğe taşınması ve turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Kentin sahip olduğu bu yöresel lezzetleri önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. Siirt'in tüm gastronomi değerlerinin bir marka haline dönüştürülmesi yönünde her türlü desteği veriyoruz. Bu zenginliği coğrafi işaretlerle de tescilleyerek gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Emeği geçen, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

        Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından hazırlanan yöresel yemekler tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

        Siirt'in yöresel yemeklerinden kışlık dolma, perde pilavı, kitel (içli köfte) ve bumbar, tatlı çeşitleri olarak da pekmez tatlısı, şekerli katmer ve aside tatlısı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı.

        Kızılkaya ve beraberindekiler stantları gezdi, yemek ve tatlılar hakkında bilgi aldı.

        Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller, jüri üyeleri ve programa katkıda bulunanlara ise plaket verildi.

        Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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