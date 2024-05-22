Siirt'te "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yemek Yarışması" sona erdi

Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bu yıl 3'üncüsü yapılan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması" sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen ve dün başlayan yemek yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Siirt'in sahip olduğu yöresel lezzetleri turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl kentte 3'üncüsünü düzenledikleri etkinliklere yoğun bir katılım sağlandığını dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Siirt mutfağı kendine has özelikleri bulunan çok zengin bir mutfaktır. Bu zengin mutfağın bir kültürel miras olarak geleceğe taşınması ve turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Kentin sahip olduğu bu yöresel lezzetleri önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. Siirt'in tüm gastronomi değerlerinin bir marka haline dönüştürülmesi yönünde her türlü desteği veriyoruz. Bu zenginliği coğrafi işaretlerle de tescilleyerek gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Emeği geçen, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."