İHA

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA TUTUKLANDI OĞLU SERBEST

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ömer K. ve oğlu Ferhat K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ömer K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Ferhat K. ise serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.