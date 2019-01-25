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Haberler >GÜNDEM >Yer: Şile! 20 saatin ardından haber geldi! Jandarma metrelerce sırtında taşıdı!

Şile'de ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bulundu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi kırsal kesiminde İz Takip ve Arama Köpekleri, Jandarma Komandolar, Jandarma Asayiş Timleri ile Drone ile gece de devam eden ve yaklaşık 20 saat süren ısrarlı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 79 yaşındaki kayıp Selami Soyal'ı, ormanlık alanda yarı baygın halde buldu. Yaşlı adamı jandarma sırtında metrelerce taşıyarak ambulansa götürülürken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş: 25.01.2019 - 13:48 | Güncelleme:  İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Ocak 2019 günü saat 19.30 sıralarında, Şile İlçesi Bozgoca Mahallesinde ikamet eden Selami Soyal'ın, aynı gün öğlen saatlerinde gitmiş olduğu fındık bahçesinden henüz evine dönmediği ihbarı üzerine harekete geçti.

 



ARPA ve KİVİ GÖREV BAŞINDA

İHA'nın haberine göre, bilginin alınması üzerine, bölgeye hemen Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Asayiş Timleri, İz Takip Arama Köpekleri (KİVİ),Arama Kurtarma Köpeği (ARPA) ile Mini İnsansız Hava aracı sevk edilerek, durum AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ARADILAR

Çok kısa sürede bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri; burada yaşayan vatandaşların da katılımı ile kaybolan yaşlı adamı aramaya başladı. Jandarma ekipleri, bütün gece ve ertesi gün devam eden yaklaşık 20 saatlik arama boyunca arazideki her taşın, her çalılığın altına, her dere yatağına bakarak didik didik arama yaptı.

Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal isimli vatandaşı 24 Ocak 2019 günü saat 15.15 sıralarında yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde buldu. Jandarma ekiplerince bulunan vatandaşa ilk önce su verildi, ayağının ısınabilmesi için bot üzerine ise komando elbisesi giydirildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bulunan kayıp şahıs olay yerine en yakın noktaya kadar gelebilen 112 Acil Yardım ekibi tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma ve Jandarma Komando ekipleri tarafından zaman zaman sırtlarında taşınarak Ambulansa ulaştırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapılabilmesi için Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.

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