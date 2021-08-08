Şile ve Beykoz'da bugün denize girmek yasaklandı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Şile ilçesinde bugün yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Ağustos Pazar günü, rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

BEYKOZ'DA DA BENZER KARAR

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların kurallara uymasıyla önlemlerin etkin şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 12.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."