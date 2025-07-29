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        Haberler Gündem Güncel Silopi'de 49 derece sıcaklıkta zor anlar! | Son dakika haberleri

        Silopi'de 49 derece sıcaklıkta zor anlar!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 49 dereceyi bulan sıcaklıklar, TIR şoförlerine zor anlar yaşatıyor. İlçede, sınır geçişi sırasında uzun süre TIR parkında araçlarında beklemek zorunda kalan şoförler serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Tokat ve Amasya'da da hava sıcaklığı 50 dereceye dayandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:57
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        Silopi'de 49 derece sıcaklıkta zor anlar!
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, meteoroloji verilerine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklık, Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçiş yapmak için sırada bekleyen TIR şoförlerine zor anlar yaşatıyor.

        DHA'nın haberine göre Silopi ilçesinde Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre 49 dereceye ulaşan sıcaklık, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede, sınır geçişi sırasında uzun süre TIR parkında araçlarında beklemek zorunda kalan şoförler de serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Klimaların yetersiz kaldığı durumlarda, şoförler araçlarının gölgelerinde iskemle ve yere serdikleri halıların üzerinde dinlenerek serinlemeye çalışıyor.

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        "HAVLUMUZ HEP ISLAK"

        TIR parkında bekleyen şoförlerden Arif Çiçek, “Su döküyoruz kafamıza durmadan, havlumuz hep ıslak. Başka çaremiz yok” dedi.

        TIR şoförlerinden Osman Aslan ise “Çok aşırı bir sıcaklık var, dayanılacak gibi değil. Arabaların kliması pek işe yaramıyor, o yüzden biz de Silopi’ye gelip ağaç gölgesine sığınıyoruz” diye konuştu.

        Bir diğer TIR şoförü Ali Eken ise dinlenme alanlarının yetersizliğinden yakınarak, “Serinlik bir yer yok ki. Ancak kahveye geçeriz, zaten tıklım tıklım dolu oluyor. İçeride bile duramıyoruz. Klimanın serinliğini bulabilirsek iyi ama çoğu zaman arabanın gölgesinde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Silopi’de sıcaklığın zaman zaman 50 dereceye kadar çıktığını belirten TIR şoförü Şehmus Derik de “Silopi sahasındayız. Havalar çok sıcak. Biz de yanımızda su taşıyoruz, başka çaremiz yok” dedi.

        İKİ KENTTE DE HAVA SICAKLIĞI 50 DERECEYE DAYANDI

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokatta hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı.

        Kentte etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Tokatlılar, ağaç gölgeleri ile park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

        Tokat Valiliği ve Belediye de vatandaşlara güneşte uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        AMASYA

        Amasyada da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

        Sıcaktan korunmak isteyenler Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolundaki yeşil alanlarda, parklarda, bazıları da ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar ise Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü Tabiat Parkına gidiyor.

        Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

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