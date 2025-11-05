Habertürk
        Şimdi de motosikletle makas! Ceza yağdı!

        Şimdi de motosikletle makas! Ceza yağdı!

        Hatay'da trafikte akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Olayda bir motosiklet sürücüsü makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücüye 19 bin lira idari para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:57
        Şimdi de motosikletle makas! Ceza yağdı!
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanıp, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlanan M.E.K.'ye 19 bin 217 lira idari para cezası kesildi.

        DHA'nın haberine göre İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülerde tehlikeli motosiklet sürerek trafiği tehlikeye attığını belirlenen sürücüyü takibe aldı.

        Paylaştığı görüntülerde; aşırı hız yaptığı, lastik yaktığı ve makas attığı görülen sürücünün M.E.K. olduğu belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan M.E.K.'ye toplam 19 bin 217 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca trafiği tehlikeye düşürme suçundan da adli işlem başlatıldı.

