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Şimdi neredeler?

Bir zamanlar futbolseverlerin Süper Lig'de izlediği yabancı futbolcular şimdi ne hangi takımdalar? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları...

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  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Emiliano Insua - Racing Club
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Dani Güiza - UD Algaida (İspanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Tomas Zapotocny - Spartak Pribram (Çekya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Cris - Teknik Direktör - Le Mans FC
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Alex - Teknik Direktör - FC Sao Paulo B
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Michael Fink - FC Gießen (Almanya 5. Lig)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Felipe Melo - Fluminense
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Fábio Bilica - Fluminense-BA
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Guti - Son görev: Teknik Direktör / UD Almeria
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Dany Nounkeu - AS Arta/Solar7 (Cibuti)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Joseph Yobo - Yardımcı antrenör - Nijerya
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Manuel Fernandes - Sepahan (İran)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Albert Riera - NK Olimpija (Teknik Direktör)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Reto Ziegler - FC Lugano
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Rodrigo Tabata - Al-Sadd SC (Katar)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Nordin Amrabat - AEK Atina

     
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Pierre Webo - Yardımcı antrenör - Başakşehir
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Ricardo Quaresma - Kulüpsüz - Son kulüp: Vit. Guimaraes
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Johan Elmander - Forvet scoutu (Galatasaray)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Dirk Kuyt - ADO Den Haag - Teknik Direktör
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Hugo Almeida - Yardımcı antrenör - Sepahan (İran)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Wesley Sneijder - Yardımcı antrenör (DHSC Utrecht)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Bruno Alves - Sportif Direktör - AEK Atina
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Sidnei - Las Palmas (İspanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Milan Baros - FK Vigantice
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Michal Kadlec - Slovacko
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Roberto Hilbert - Teknik Direktör - Gr. Fürth U19
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Didier Drogba - (Kariyer sonu) - Son kulüp: Arizona United
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Diego - Flamengo
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Bebe - Rayo Vallecano (İspanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Colin Kazim-Richards - Karagümrük
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Moussa Sow - Kulüpsüz - Son kulüp: Ümraniyespor
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Filip Holosko - SK Uvaly (Çekya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Lucas Ontivero - Trinidense (Paraguay)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Simon Kjaer - Milan
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Allan McGregor - Glasgow Rangers
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Izet Hajrovic - Aris Selanik
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Abdoulaye Ba - Sabah FK (Azerbaycan)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Julien Escude - Kiralık oyuncular sorumlusu - Sevilla
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Emmanuel Eboue - (Kariyer sonu) - Son kulüp: Sunderland
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Nani - Melbourne
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Dentinho - Ceará SC (Brezilya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Alex Telles - Sevilla
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Fernandao - Kulüpsüz - Son kulüp: Goias EC
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Pedro Franco - Fortaleza CEIF (Kolombiya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Guillermo Burdisso - Deportivo Cali (Kolombiya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Fabiano - Omonia Lefkoşa
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Jermaine Jones - Yardımcı antrenör - ABD U19
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Goran Pandev - Kariyer sonu - Son kulüp: Parma
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Roman Neustadter - KVC Westerlo
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Alexander Milosevic - AIK (İsveç)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Blerim Dzemaili - FC Zürich
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Oleksandr Karavaev - Dinamo Kiev
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Daniel Opare - RFC Seraing (Belçika)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Lukas Podolski - Górnik Zabrze (Polonya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Luis Neto - Sporting CP
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Demba Ba - Albion SD (Sahibi) (ABD 3. Lig)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Martin Linnes - Molde
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Mauricio Isla - U. Católica (Şili)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Denys Boyko - Dinamo Kiev
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Cavanda - Neuchatel Xamax
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Mathieu Valbuena - Olimpiakos
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Mario Gomez - Teknik heyet sorumlusu - RB Leipzig
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Josue - Legia Varşova
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Nabil Dirar - SCC Mohammedia (Fas)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Marcelo - Western Sydney
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Garry Rodrigues - Olimpiakos
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Vincent Janssen - Royal Antwerp
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Matej Mitrovic - HNK Rijeka
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Maicon - Santos FC
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Roberto Soldado - Levante
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Adriano - Kulüpsüz - Son kulüp: KAS Eupen
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Yuto Nagatomo - FC Tokyo
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Carlos Kameni - UE Santa Coloma (Andorra)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Talisca - Al-Nassr FC (Suudi Arabistan)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Iasmin Latovlevici - FC Arges (Romanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Diego Reyes - Tigres UANL
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Vincent Aboubakar - Al-Nassr FC (Suudi Arabistan)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Mariano - Atletico-MG (Brezilya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Martin Skrtel - Raztocno (Slovakya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Gary Medel - Bologna
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Marcelo Saracchi - Levante
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Victor Moses - Spartak Moskova (Rusya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Pepe - Porto
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Steven Nzonzi - Al-Rayyan SC (Katar)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Giuliano - Corinthians (Brezilya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Alvaro Negredo - Cadiz (İspanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Radamel Falcao - Rayo Vallecano
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Yassine Benzia - Dijon (Fransa)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Vagner Love - Sport Recife (Brezilya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Peter Etebo - Stoke
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Andre Ayew - Al-Sadd SC (Katar)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Loris Karius - Newcastle (İngiltere)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Islam Slimani - Stade Brestois (Fransa)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Nicolas Isimat-Mirin - Kansas City (ABD)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Michael Frey - Royal Antwerp
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Enzo Roco - Elche CF (İspanya)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Max Kruse - Wolfsburg
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Shinji Kagawa - VV St. Truiden (Belçika)
  • Şimdi neredeler? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncuları ve yeni takımları - SPOR haberleri

    Pedro Rebocho - Lech Poznan (Polonya)

     

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