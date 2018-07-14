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Simetri hastalarını çıldırtacak kareler

14.07.2018 - 10:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Simetri hastaları, objelerin hizasız ve düzensiz olmasından çok rahatsız olur. Öyle ki asimetrik duran eşyaları gördüğünde düzeltmekten başka bir şey düşünemez. Düzen ve simetri rahatsızlığı olanlara önceden belirtmeliyiz ki bu görüntüler uykularınızı kaçırabilir. İşte simetri hastalarını çıldırtacak kareler

  • 1 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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    Asitmetrik olan, şablona uygun olmayan her şey simetri hastalarını rahatsız eder.

     

     

  • 2 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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    Düzen ve simetri rahatsızlığı olanlar, asimetrik olmayan görüntüyü düzeltme isteğiyle yanıp tutuşur. Eğer sizin de böyle takıntılarınız varsa fotoğrafların hepsine bakabileceğinizi pek düşünmüyoruz.

  • 3 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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    İşte simetri rahatsızlığı olanların pek hoşlanmayağı kareler...

  • 4 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 5 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 6 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 8 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 9 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 12 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 16 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 17 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 19 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 20 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 21 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 22 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 23 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 24 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 25 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 29 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 30 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 31 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 32 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 33 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 34 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 35 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 36 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 37 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 38 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 39 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 40 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 41 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 42 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 43 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 44 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 45 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 46 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 47 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 48 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 49 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 50 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 51 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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  • 52 Simetri hastalarını çıldırtacak kareler
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