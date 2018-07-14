Simetri hastalarını çıldırtacak kareler

Simetri hastaları, objelerin hizasız ve düzensiz olmasından çok rahatsız olur. Öyle ki asimetrik duran eşyaları gördüğünde düzeltmekten başka bir şey düşünemez. Düzen ve simetri rahatsızlığı olanlara önceden belirtmeliyiz ki bu görüntüler uykularınızı kaçırabilir. İşte simetri hastalarını çıldırtacak kareler