Sinan Akçıl-Buse Narcı ayrılığının sebebi ortaya çıktı

Sinan Akçıl, Buse Narcı ile ayrıldığını açıklamasının üzerinden saatler sonra yeni sevgilisi ile görüntülendi. Birkaç gündür iş ve tatil için Bodrum'da bulunan popçu, 2016 yılında katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'nde görüntülendi.