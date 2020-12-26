Sinan Akçıl: Her şeyi yapmaya hazırım - Magazin haberleri

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Şarkıcı Sinan Akçıl, 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen için kolları sıvadı. Akçıl, avukat Gülnur Tutumoğlu ile birlikte Instagram hesabından canlı yayın yaparak, bağış kampanyasına destek oldu.

Şarkıcı, Ali Eymen bebeğin tedavisi için her şeye hazır olduğunu söyledi. Akçıl, yayında, "Ben her şeyi yapmaya hazırım. Konser olsun, ne gerekiyorsa..." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Arda Turan, daha önce yaptığı yayında Ali Eymen bebek için imzalı Galatasaray formasını 15 bin euro vererek, açık artırmaya çıkarmıştı.