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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türk pop müziğinin bilinen isimleri İrem Derici, Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli geçtiğimiz akşam Ceceli'nin Beykoz'daki stüdyosunda bir araya geldi.

"SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ OLAN VARSA 13 ŞUBAT'A BARIŞSIN"

Sinan Akçıl, "Sıfır kilometre bir şarkı için bir aradayız. Kıymetlim 2 adını verdik. Bu şarkıda benim ciğerim söküldü, İrem ağladı gerisini siz düşünün. Mustafa zaten uçurdu. Sevgilisinden ayrılmış olan varsa 13 Şubat'ta barışsın, yoksa çok üzülür" deyince, Derici araya girerek, "Niye barışsın abi. Barışmasın ki albüm daha fazla satsın" espirili bir şekilde karşılık verdi.